Дибала подтвердил, что его агент контактировал с «Атлетико»

Пауло Дибала подтвердил, что его агент контактировал с представителями мадридского «Атлетико» по поводу возможного перехода.

«Были звонки из «Атлетико», – сообщил Дибала в интервью AS. – Они не разговаривали со мной, но общались с моим агентом. Часто бывают звонки, когда хотят прояснить ситуацию. Переговоры могут длиться в течение трех дней или шести месяцев».

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 20 матчей, забив четыре мяча и сделав две голевые передачи.

Аргентинец выступает за туринский клуб с 2015 года после перехода из «Палермо» за 40 млн евро. Всего в его активе 248 игр, 99 голов и 40 ассистов в составе «Старой синьоры».