Артета – о поражении «Арсенала» в матче с «Эвертоном: Мы не создали достаточно моментов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал исход прошедшей встречи.

— Мы выглядели лучше на поле, контролировали игру и имели несколько шансов для взятия ворот. Но мы допустили автогол, который решил исход встречи. Мы не создали достаточно моментов против хорошо организованной команды. Нам не хватало преимущества в последней трети поля, — передает слова испанского специалиста BBC.

Добавим, что «пушкари» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ с 46 очками.