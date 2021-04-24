Александр Мостовой: У «Спартака» и ЦСКА плохое моральное состояние перед дерби

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА.

«Если «Спартак» не радует болельщиков стабильной игрой, то армейцы выступают еще более непредсказуемо, – цитирует Мостового «ВсеПроСпорт». – После побед над обыграл «Тамбовом» (2:1) и «Ротором» (2:0) «кони» на выезде неожиданно проиграли «Сочи» (1:2).

В среду ЦСКА потерпел сокрушительное поражение в Кубке, уступив «Локомотиву».

Нельзя не вспомнить, что обе команды имеют серьезную линию атаки. После болезненного вылета из Кубка России и потери шансов на золото, обе команды имеют по два поражения подряд и плохое моральное состояние.

Я считаю, что завтра нас ждет результативная ничья, которая устроит обе команды».