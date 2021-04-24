Россия хочет увеличить квоту для болельщиков на матчи Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин рассказал о желании увеличить квоту для болельщиков на матчи в Санкт-Петербурге, об этом сообщает ТАСС.

— Полуфиналы и финал, конечно, самые важные матчи турнира, поэтому по их поводу разговор ведется отдельно, но в рамках обычного города довольно странно, если на один матч одна вместимость, а на другой – другая, – приводит слова Сорокина «Профиль».

Напомним, что Санкт-Петербург и Лондон примут дополнительные матчи чемпионата Европы, которые не смогут состояться в Дублине.

Европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.