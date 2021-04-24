Андрей Червиченко: У «Спартака» есть небольшое преимущество над ЦСКА перед дерби

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби.

«Я думаю, что небольшое преимущество перед этим матчем у «Спартака», – отметил Червиченко в интервью для «Спорт-Экспресса». – Понятно, что проигравшей команде можно будет забыть о Лиге чемпионов. Проблемной станет даже борьба за еврокубки. У «Локомотива» хороший график, но там еще и «Рубин» на пятки наступает. Победа одинакова необходима обеим командам. Но, мне кажется, что «Спартак» победит со счетом 2:1 или 3:2.

Из серьезных потерь у «Спартака» только Жиго. Хотя, как мы видим по матчу против «Уфы», потеря одного ключевого игрока в обороне может привести ее к состоянию коллапса.

По результативности атаки «Спартак» тоже сильнее армейцев. У ЦСКА слишком много травмированных игроков, красно-белые таких проблем особо не испытывают. Это дополнительное преимущество «Спартака» перед дерби».

Матч 27-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА состоится 25 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.