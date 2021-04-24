Ибрагимович – после продления контракта с «Миланом»: Я хочу делать все, что в моих силах

39-летний футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился эмоциями от подписания нового соглашения с «Миланом».

— Даже если у кого-то были сомнения до моего приезда, я показал, что возраст не имеет значения. Все дело в менталитете. Я всегда хочу совершенствоваться и делать все, что в моих силах. Я просто хочу чувствовать себя хорошо физически и быть в состоянии делать то, что умею, — приводит слова Ибрагимовича пресс-служба «россонери».

Добавим, что в текущем сезоне Серии А нападающий провел 17 матчей, в которых 15 раз забил сам и дважды помог отличиться партнерам по команде.