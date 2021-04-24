Источник: Дембеле перейдет из «Барселоны» в «Ювентус» в 2022 году в качестве свободного агента

Sport.es сообщает, что туринский «Ювентус» ведет переговоры с агентами форварда «Барселоны» Усмана Дембеле.
По сведениям источника, итальянский клуб согласен дождаться окончания срока действия нынешнего контракта Дембеле с сине-гранатовыми, чтобы летом 2022 года оформить переход Усмана в качестве свободного агента.
В данный момент «Барселона» пытается уговорить 23-летнего нападающего сборной Франции заключить новое соглашение, чтобы предотвратить такую возможность.
В нынешнем сезоне Усман забил в 38 матчах за каталонцев десять мячей и сделал четыре голевые передачи.
источник: Sport.es