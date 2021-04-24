Анзор Кавазашвили: Игроки «Спартака» выйдут на ЦСКА злыми, но смять соперника не смогут

Чемпион СССР 1969 года в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА в 27-м туре чемпионата России.

«Очень судьбоносная игра, – отметил Кавазашвили в интервью для Sport24.ru – Обе команды претендуют на ведущие места в таблице. После проигрыша в последних играх обеим командам нужно реабилитироваться: ЦСКА перед Оличем, а «Спартаку» перед болельщиками. Для Тедеско реабилитация никакого значения не имеет, он все время собирается домой. Ну и пусть уезжает! Ребята чувствуют же отношение главного тренера, хочет он ли с ними работать или нет.

Разгром от «Уфы» дал «Спартаку» такой толчок, что на дерби они выйдут злыми, попрут и захотят смять ЦСКА. Но сделать этого не смогут, потому что ЦСКА – очень организованная и дисциплинированная команда. «Спартаку» будут очень сложно, и я более чем уверен, что завтрашний бой принесет счет – 2:2. Также убежден в том, что никакой результат не повлияет на желание Тедеско остаться».

Контракт немецкого тренера Доменико Тедеско с московским «Спартаком» рассчитан до завершения нынешнего сезона. После 26 туров красно-белые занимают третье место, набрав 47 очков.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля, и начнется в 16:30 по московскому времени.