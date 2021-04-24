Сергей Юран: Это самый худший матч за все время, что я работаю в Хабаровске

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран попросил извинения у болельщиков после ничьей своей команды в домашнем матче против «Томи» (1:1).

«Во-первых, хочу извиниться перед болельщиками, – цитирует пресс-конференцию Юрана сайт хабаровского клуба. – Это самый худший матч за все время, что я работаю в Хабаровске. Сложнее играть с такими командами, у которых есть шанс, которые будут цепляться, которые будут драться, как говорится. Мы же были не готовы к драке.

Казалось бы, ничья. Но это не в какие рамки не лезет, не устраивает, особенно меня, потому что в домашней игре должна быть только победа. Будем разбирать, потому что сам немного шокирован. Так проводить домашние матчи нельзя, не имеют права. Они за это получают деньги, они должны их отрабатывать. Сегодня я это не увидел. Поэтому завтра будет восстановление, сейчас проанализирую, пообщаюсь, выводы сделаю».

«СКА-Хабаровск» в данный момент занимает девятое место в первенстве ФНЛ, набрав 54 очка. Юран тренирует хабаровчан с октября прошлого года.

«Томь» находится в зоне вылета на 19-й строчке таблицы, имея 34 очка.