Сергей Юран: Это самый худший матч за все время, что я работаю в Хабаровске

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Португалия - Сегунда перерыв Академика 0 Шавиш 1
Франция - Лига 1 1-й тайм, 4' Сент-Этьен 0 Брест 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.30
Товарищеские матчи (сборные) не начался Россия 0 Беларусь 0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 2' Урал 0 Ахмат 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 3' Нюрнберг 1 Хайденхайм 0 П1 1.70 Х 4.10 П2 4.50
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 4' Падерборн 07 0 Фортуна 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.15
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 4' Оснабрюк 0 Хольштайн 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Ливерпуль 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.21 Х 7.40 П2 13.5
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.27 Х 3.50 П2 3.20
Испания - Примера 15:00 Эльче 0 Леванте 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Первая лига 15:00 Портсмут 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.53 Х 4.40 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 2.12
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 4.10
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 9.20 Х 6.10 П2 1.31
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Мидлсбро 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Португалия - Сегунда 17:00 Лейшойнш 0 Фейренсе 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.38
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.60 Х 4.30 П2 5.10
Англия - Первая лига 17:00 Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.66 Х 4.00 П2 5.40
Испания - Сегунда 17:00 УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 8.00
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.80
Испания - Сегунда 17:00 Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.20 Х 2.90 П2 2.55
Англия - Первая лига 17:00 Линкольн Сити 0 Халл Сити 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.28
24 апреля 12:50
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Юран: Это самый худший матч за все время, что я работаю в Хабаровске

В 38-м туре первенства ФНЛ СКА на своем поле не смог обыграть «Томь».

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран попросил извинения у болельщиков после ничьей своей команды в домашнем матче против «Томи» (1:1).

«Во-первых, хочу извиниться перед болельщиками, – цитирует пресс-конференцию Юрана сайт хабаровского клуба. – Это самый худший матч за все время, что я работаю в Хабаровске. Сложнее играть с такими командами, у которых есть шанс, которые будут цепляться, которые будут драться, как говорится. Мы же были не готовы к драке.

Казалось бы, ничья. Но это не в какие рамки не лезет, не устраивает, особенно меня, потому что в домашней игре должна быть только победа. Будем разбирать, потому что сам немного шокирован. Так проводить домашние матчи нельзя, не имеют права. Они за это получают деньги, они должны их отрабатывать. Сегодня я это не увидел. Поэтому завтра будет восстановление, сейчас проанализирую, пообщаюсь, выводы сделаю».

«СКА-Хабаровск» в данный момент занимает девятое место в первенстве ФНЛ, набрав 54 очка. Юран тренирует хабаровчан с октября прошлого года.

«Томь» находится в зоне вылета на 19-й строчке таблицы, имея 34 очка.

источник: ФК «СКА-Хабаровск»
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