«Химки» хотят оставить Глушенкова в команде

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился планами на футболиста Максима Глушенкова.

— Максим хороший футболист. В последних матчах он смог принять участие, игрок молодой и перспективный. Он получил тяжелую травму, сейчас у него до сих пор проходит завершение восстановления. Было бы неплохо его тоже оставить. Но будем общаться со «Спартаком» по поводу их планов на игрока, — передает слова министра «СЭ».

Добавим, что за подмосковный клуб Глушенков провел три матча, в которых результативными действиями ему отличиться не удалось.