«Челси» обратился к болельщикам по поводу отказа от Суперлиги

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Португалия - Сегунда перерыв Академика 0 Шавиш 1
Франция - Лига 1 1-й тайм, 4' Сент-Этьен 0 Брест 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.30
Товарищеские матчи (сборные) 1-й период Россия 0 Беларусь 0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 2' Урал 0 Ахмат 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 3' Нюрнберг 1 Хайденхайм 0 П1 1.70 Х 4.10 П2 4.50
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 4' Падерборн 07 0 Фортуна 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.15
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 4' Оснабрюк 0 Хольштайн 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Ливерпуль 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.21 Х 7.40 П2 13.5
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.27 Х 3.50 П2 3.20
Испания - Примера 15:00 Эльче 0 Леванте 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Первая лига 15:00 Портсмут 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.53 Х 4.40 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 2.12
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 4.10
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 9.20 Х 6.10 П2 1.31
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Мидлсбро 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Португалия - Сегунда 17:00 Лейшойнш 0 Фейренсе 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.38
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.60 Х 4.30 П2 5.10
Англия - Первая лига 17:00 Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.66 Х 4.00 П2 5.40
Испания - Сегунда 17:00 УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 8.00
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.80
Испания - Сегунда 17:00 Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.20 Х 2.90 П2 2.55
Англия - Первая лига 17:00 Линкольн Сити 0 Халл Сити 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.28
24 апреля 13:10
автор: Виктор Шарафудинов

«Челси» обратился к болельщикам по поводу отказа от Суперлиги

В минувший вторник поклонники лондонского клуба устроили масштабную акцию протеста перед игрой команды Томаса Тухеля против «Брайтона».

Официальный сайт «Челси» опубликовал обращение владельца клуба Романа Абрамовича и совета директоров к болельщикам по поводу участия в проекте по созданию европейской Суперлиги.

«Мы всегда хотели сделать «Челси» лучшим клубом в мире, как с точки зрения того, как выступает команда на поле, так и в отношении взаимодействия с общественностью, – сказано в тексте заявления. – Совместное решение присоединиться к Суперлиге было принято из тех же побуждений.

Когда стало известно, что может быть создана новая лига, мы не хотели, чтобы «Челси» упустил возможность выступать в потенциально самой престижной лиге. Мы также не могли допустить, чтобы наш клуб уступал своим соперникам в Англии и в Европе в плане конкуренции.

Руководство клуба всегда открыто для диалога с болельщиками и акционерами, но в этот раз, к сожалению, из-за временных ограничений и условий конфиденциальности обсудить столь важный вопрос не удалось.

Когда после объявления о вступлении в Суперлигу болельщики и акционеры начали высказывать свои опасения, руководство клуба прислушалось и пообщалось с ними. Как только в результате этих обсуждений стало понятно, что большинство настроено резко против вступления в Суперлигу, мы изменили свое изначальное решение и отказались от того, чтобы участвовать в новой лиге.

Еще одной причиной выхода из Суперлиги стала потенциальная угроза репутации клуба и его работе на благо общества. За последние 17 лет мы много сделали для общества, приложили много усилий, чтобы улучшить ситуацию, а в случае, если бы мы остались в составе Суперлиги, мы бы рисковали, что все эти усилия и вся работа, проводимая под руководством владельца клуба и направленная на борьбу с расизмом, антисемитизмом, гомофобией и другими проявлениями дискриминации, были бы сведены на нет».

Напомним, что «Челси» и еще пять английских клубов «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» отказались от участия в проекте по созданию Суперлиги на фоне протестов болельщиков.

В минувший вторник, 20 апреля, фанаты «Челси» перед игрой чемпионата Англии против «Брайтона» устроили масштабную акцию возле стадиона «Стэмфорд Бридж». Футболистам команды Томаса Тухеля пришлось более 40 минут провести в автобусе, не имея возможности выйти.

источник: ФК «Челси»
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