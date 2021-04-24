«Челси» обратился к болельщикам по поводу отказа от Суперлиги

Официальный сайт «Челси» опубликовал обращение владельца клуба Романа Абрамовича и совета директоров к болельщикам по поводу участия в проекте по созданию европейской Суперлиги.

«Мы всегда хотели сделать «Челси» лучшим клубом в мире, как с точки зрения того, как выступает команда на поле, так и в отношении взаимодействия с общественностью, – сказано в тексте заявления. – Совместное решение присоединиться к Суперлиге было принято из тех же побуждений.

Когда стало известно, что может быть создана новая лига, мы не хотели, чтобы «Челси» упустил возможность выступать в потенциально самой престижной лиге. Мы также не могли допустить, чтобы наш клуб уступал своим соперникам в Англии и в Европе в плане конкуренции.

Руководство клуба всегда открыто для диалога с болельщиками и акционерами, но в этот раз, к сожалению, из-за временных ограничений и условий конфиденциальности обсудить столь важный вопрос не удалось.

Когда после объявления о вступлении в Суперлигу болельщики и акционеры начали высказывать свои опасения, руководство клуба прислушалось и пообщалось с ними. Как только в результате этих обсуждений стало понятно, что большинство настроено резко против вступления в Суперлигу, мы изменили свое изначальное решение и отказались от того, чтобы участвовать в новой лиге.