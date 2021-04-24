Аугустыняк и Бикфалви в стартовом составе «Урала» на матч 27-го тура РПЛ с «Ахматом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев и наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев назвали стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ.
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов, Погребняк.
Запасные: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Кузьмичев, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Анисимов, Новиков, Ибрахимай, Панюков.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.
Запасные: Шелия, Мелихов, Кармаев, Х. Кадыров, Адилханов, Адуев, Янку, А. Кадыров, Алмаши.