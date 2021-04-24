Александр Мостовой: Тренерской дуэли между Тедеско и Оличем я вообще не вижу

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не считает, что противостояние тренеров Доменико Тедеско и Ивицы Олича станет ключевым в предстоящем дерби красно-белых и армейцев в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Тренерской дуэли между Тедеско и Оличем я вообще не вижу, на поле выходят биться игроки, – отметил Мостовой в интервью для Sport24.ru – Может ли пропасть любовь болельщиков к Тедеско в случае поражения? Мне Тедеско вообще неинтересен, не понимаю, почему он так нравится болельщикам. Им и Каррера нравился, но видите как: он стал чемпионом, а про него сейчас все забыли, никто даже не вспоминает.

Сейчас вообще совести у людей стало мало. К слову о совести, три недели назад Гончаренко руководил ЦСКА, а сейчас он уже в «Краснодаре», это как? Бред какой-то. Клялся в любви ЦСКА, а через неделю оказался в «Краснодаре». Видимо, из-за «любви к футболу».

Я еще понимаю, если бы он возглавил команду после завершения сезона, а так – беспредел. Гончаренко трудоголик? Да какой он трудоголик, не смешите».

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 25 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.