Джикия – перед дерби «Спартак» – ЦСКА: Дай бог, чтобы после игры мы назвали себя счастливыми людьми

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором его команда сыграет на своем поле с ЦСКА.

— Матч с ЦСКА – это важная игра. Если смотреть в турнирную таблицу и думать о том, что осталось еще четыре игры, то очень важная. Дерби всегда принципиально для меня, но есть и другие игры, другие клубы не менее принципиальные, поэтому теперь каждая игра будет таковой, нужно выигрывать. После каждой победы можно считать себя и клуб счастливыми. Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми, — передает слова Джикии официальный сайт «Спартака».

Добавим, что команда Доменико Тедеско занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками, у подопечных Ивицы Олича в активе 46 очков и пятое место.