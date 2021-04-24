Джикия – перед дерби «Спартак» – ЦСКА: Дай бог, чтобы после игры мы назвали себя счастливыми людьми

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Португалия - Сегунда перерыв Академика 0 Шавиш 1
Франция - Лига 1 1-й тайм, 4' Сент-Этьен 0 Брест 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.30
Товарищеские матчи (сборные) 1-й период Россия 0 Беларусь 0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 2' Урал 0 Ахмат 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 3' Нюрнберг 1 Хайденхайм 0 П1 1.70 Х 4.10 П2 4.50
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 4' Падерборн 07 0 Фортуна 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.15
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 4' Оснабрюк 0 Хольштайн 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Ливерпуль 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.21 Х 7.40 П2 13.5
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.27 Х 3.50 П2 3.20
Испания - Примера 15:00 Эльче 0 Леванте 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Первая лига 15:00 Портсмут 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.53 Х 4.40 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 2.12
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 4.10
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 9.20 Х 6.10 П2 1.31
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Мидлсбро 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Португалия - Сегунда 17:00 Лейшойнш 0 Фейренсе 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.38
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.60 Х 4.30 П2 5.10
Англия - Первая лига 17:00 Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.66 Х 4.00 П2 5.40
Испания - Сегунда 17:00 УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 8.00
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.80
Испания - Сегунда 17:00 Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.20 Х 2.90 П2 2.55
Англия - Первая лига 17:00 Линкольн Сити 0 Халл Сити 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.28
24 апреля 13:39
автор: Артем Спиридонов

Джикия – перед дерби «Спартак» – ЦСКА: Дай бог, чтобы после игры мы назвали себя счастливыми людьми

Красно-белые примут московских армейцев 25 апреля в 16:30 мск.

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором его команда сыграет на своем поле с ЦСКА.

— Матч с ЦСКА – это важная игра. Если смотреть в турнирную таблицу и думать о том, что осталось еще четыре игры, то очень важная. Дерби всегда принципиально для меня, но есть и другие игры, другие клубы не менее принципиальные, поэтому теперь каждая игра будет таковой, нужно выигрывать. После каждой победы можно считать себя и клуб счастливыми. Дай бог, чтобы после игры с ЦСКА мы назвали себя счастливыми людьми, — передает слова Джикии официальный сайт «Спартака».

Добавим, что команда Доменико Тедеско занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками, у подопечных Ивицы Олича в активе 46 очков и пятое место.

источник: ФК «Спартак»
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