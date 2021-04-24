Александр Самедов: Было бы отлично, если бы Каррера вернулся в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал возможность возвращения в клуб Массимо Карреры, а также оценил шансы красно-белых в предстоящем дерби против ЦСКА.

«Было бы отлично, если бы Каррера вернулся, ему удалось создать очень яркую команду за маленькое количество времени, – отметил Самедов в интервью для «Спорт-Экспресса». – Я правда мало верю, что будут какие-то шаги со стороны «Спартака», может быть, другие команды им заинтересуются, я уже ничему не удивлюсь.

Обе команды бьются за Лигу чемпионов, в этом матче шансы примерно равны. Даже несмотря на то, что ЦСКА выйдет почти вторым составом, качество игроков высокое, должны выходить те, кто готов, и биться до последнего. У армейцев не все так плохо, команда смотрелась нормально в дерби с «Локомотивом», были моменты, просто хозяева лучше воспользовались своими шансами. Дайте Оличу время, он сможет сделать хорошую команду, с большими амбициями».

Матч 27-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА состоится завтра, 25 апреля. Начало в 16:30 по московскому времени.

Каррера в настоящее время является безработным. В клубе итальянской серии C «Бари» он проработал с 9 февраля по 19 апреля нынешнего года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала пять побед, три раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.