Флорентино Перес: Чем больше интересных и равных матчей, тем больше денег уйдет в футбол

Глава Суперлиги Европы Флорентино Перес рассказал о плюсах нового европейского турнира.

— Главное – вернуть интерес болельщиков, ведь между Месси и Криштиану будет больше матчей. Деньги, которые это приносит, влияют на все лиги и все клубы. Реальность такова, что чем больше интересных и равных матчей, тем больше денег уйдет в футбол. И это будет распределено на всех, а не только на некоторые клубы, потому что национальные лиги будут гораздо дороже. И у нас также будут большие выплаты солидарности, что является одной из важных опор проекта, — цитирует Переса AS.

Добавим, что 21 апреля было объявлено о приостановке проекта в связи с тем, что большинство клубов вышли из Суперлиги.