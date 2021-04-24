«Оренбург» на своем поле обыграл «Нижний Новгород» и поднялся на второе место

Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге

Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.