«Оренбург» на своем поле обыграл «Нижний Новгород» и поднялся на второе место

В 38-м туре ФНЛ «Оренбург» на домашней арене переиграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1 и обошел в турнирной таблице своего конкурента за выход в Российскую премьер-лигу.
Дублем в составе победителей отметился 23-летний полузащитник Дмитрий Воробьев (34-я и 45+2 минуты).
У проигравших гол престижа на 89-й минуте забил Кирилл Гоцук.
На 93-й минуте, получив второе предупреждение, поле покинул ганский нападающий хозяев Джоэль Фамейе.
В следующем туре 28 апреля «Оренбург» сыграет на выезде с «Чертаново», а нижегородский клуб проведет домашнюю игру с красноярским «Енисеем».