Пирло – перед матчем «Фиорентина» – «Ювентус»: Мы рассчитываем на реванш

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 33-го тура чемпионата Италии, в котором его команда на выезде сыграет с «Фиорентиной».

— У нас есть только одна цель: выйти в Лигу чемпионов. Мы будем играть с командой, которая борется за право остаться в Серии А. Первое поражение в сезоне мы потерпели именно в матче с «Фиорентиной» в декабре. Естественно, у нас есть желание взять реванш. Я ожидаю отличной встречи и надеюсь получить хороший результат, — передает слова Пирло Football Italia.

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице с 65 очками, у «Фиорентины» 33 очка и 13-е место.