Слуцкий – перед матчем «Рубин» – «Краснодар»: У нас есть серьезные кадровые проблемы

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ, в котором его подопечные сыграют с краснодарской командой.

— «Краснодар» был и остается большой командой, текущее положение не должно никого вводить в заблуждение: остались все футболисты, команду принял новый тренер очень высокого уровня. У нас есть серьезные кадровые проблемы. Поэтому все как всегда – будет очень тяжело, все будет состоять из каких-то моментов и нюансов, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы все эти нюансы сложились в нашу пользу, — приводит слова Леонида Викторовича официальный сайт «Рубина».

«Рубин» с 46 очками занимает четвертое место в таблице. У «Краснодара» 35 очков и 11-е место.