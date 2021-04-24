«Урал» завершил вничью домашний матч 27-го тура РПЛ с «Ахматом»

Матч 27-го тура чемпионата России, в котором екатеринбургский «Урал» на своем поле принимал грозненский «Ахмат», завершился вничью 1:1.
На 11-й минуте матча грозненцы вышли вперед – отличился Лечи Садулаев. На 58-й хозяева восстановили равновесие в счете благодаря точному удару Рафала Аугустыняка.
«Ахмат» набрал 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. У «Урала» стало 31 очко, и он остался на 12-м месте.
1 мая состоятся матчи «Ротор» – «Ахмат» и «Химки» – «Урал».
РПЛ
27-й тур
«Урал» Екатеринбург – «Ахмат» Грозный – 1:1 (0:1)
Голы: Аугустыняк, 58 – Садулаев, 11
«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Калинин, Егорычев (Евсеев, 68), Мишкич (Панюков, 86), Аугустыняк, Гаджимурадов, Погребняк.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Кармаев, 65), Ильин (Кадыров, 65), Бериша (Адильханов, 84), Швец (Адуев, 84), Садулаев (Альмаши, 51).
Предупреждения: Егорычев, 39 – Тимофеев, 22, Бериша, 25, Швец, 77.
Судья: Сидельников И.
Стадион: Центральный (Екатеринбург).