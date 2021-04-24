«Крылья Советов» на выезде упустили победу над «Шинником»

В 38-м туре ФНЛ самарские «Крылья Советов» в Ярославле сыграли вничью 2:2 с «Шинником».
Самарцы дважды лидировали в счете благодаря ударам Дмитрия Ефремова (17-я минута) и Ивана Сергеева (85-я).
В первом тайме у хозяев забил Дмитрий Ефремов (31-я), а на 90+1 минуте матча полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов принес своей команде одно очко.
Коллектив Игоря Осинькина продолжает лидировать в ФНЛ с 86 очками. Ярославцы набрали 21 очко, с которыми замыкают турнирную таблицу.
28 апреля состоятся матчи «Крылья Советов» – «Торпедо» и «Волгарь» – «Шинник».