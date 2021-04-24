«Ньюкасл» на пятой добавленной минуте вырвал ничью у «Ливерпуля»

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Ньюкаслом», пропустив гол на пятой добавленной минуте к матчу.

На третьей минуте встречи Мохаммед Салах вывел «мерсисайдцев» вперед. На 90+3 минуте арбитр матча отменил гол нападающего гостей Каллама Уилсона, усмотрев при помощи VAR игру рукой, однако «Ньюкасл» все-таки добился своего спустя две минуты – точный удар на счету 21-летнего футболиста Джозефа Уиллока.

«Ливерпуль» занимает шестое место в таблице с 54 очками. У «сорок» стало 36 очков, с которыми они располагаются на 15-м месте.

2 апреля состоятся матчи «Ньюкасл» – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».