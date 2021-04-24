Талалаев – после матча «Урал» – «Ахмат»: Во втором тайме уже не хватало сил для прессинга

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал исход прошедшего поединка 27-го тура чемпионата России.

— Недоволен реализацией в первом тайме. Мы играли с хорошей командой. Я знал, что они очень хорошо реализуют моменты. Удивительно, что сначала они отошли от своего футбола, мы готовились к прессингу. То ли мы заставили их так играть, то ли тактика была такая, что в первом тайме они упростили игру, но было легче. Во втором тайме уже не хватало сил, чтобы прессинговать, — сказал наставник «Ахмата» в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками. В следующем туре грозненцы сыграют на выезде с волгоградским «Ротором».