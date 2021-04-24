Матвеев – о ничьей «Урала» и «Ахмата»: В перерыве сделали рокировки, и второй тайм был гораздо лучше

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги прошедшего матча 27-го тура чемпионата России.

— Конечно, хотелось выиграть. К сожалению, первый тайм не можем занести себе в актив. Вышли неготовыми. В перерыве сделали рокировки, и второй тайм был гораздо лучше. Мы работали более интенсивно, выиграли много единоборств, создавали давления и делали подходы. Почему традиционно во втором тайме выглядим лучше, чем в первом? Это из области психологии. Договариваемся, что нужно активно начинать, но, к сожалению, не можем, — передает слова Матвеева телеканал «Матч Премьер».

«Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ, имея в активе 31 очко. В 28-м туре команда Матвеева проведет гостевой матч с подмосковными «Химками».