Тьяго Алькантара: Мы должны заслужить место в Лиге чемпионов

«У нас нет слов, чтобы объяснить наше разочарование.

Сегодня мы пытались сыграть в свой футбол. В первом тайме все получилось очень хорошо, мы создали много опасных моментов, имели большое количество свободного пространства.

Эта ничья не меняет того, что мы хотим попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, но для этого мы должны заслужить это место», — приводит слова Тьяго BBC.

Напомним, в матче 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Нбюкаслом» (1:1). Гости отыгрались на пятой добавленной минуте.

«Красные» могли подняться на четвертое место, но остались шестыми. «Сороки» расположились на 15-й строчке.