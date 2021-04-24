Адамов – после матча «Урал» – «Ахмат»: Нам не хватило завершения в атаках

Защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов прокомментировал исход прошедшей встречи.
— Нам не хватило завершения в атаках. Вроде доводили мяч до штрафной, но завершение чуть хромает. Нужно работать над этим. Но мы создавали моменты. Будем стараться, еще есть игра с «Химками». Конечно, доверие тренера влияет. С каждой игрой я чувствую себя более раскрепощенно и прибавляю, — сказал футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.
источник: Телеканал «Матч Премьер»