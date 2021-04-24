«Бавария» проиграла «Майнцу»

Уже после первого тайма мюнхенцы уступали 0:2: в составе хозяев отличились Джонатан Буркардт и Робин Кайсон.
«Баварии» удалось распечатать ворота «Майнца» лишь на четвертой добавленной минуте: очередной мяч забил Роберт Левандовский.
Напомним, что в случае победы подопечные Ханса-Дитера Флика становились недосягаемыми для конкурентов и оформили очередной чемпионский титул. Такое еще может произойти в этом туре, если «Лейпциг» проиграет свой матч против «Штуттгарта».
«Майнц» набрал 34 очка и поднялся на 12-е место.
Чемпионат Германии (Бундеслига)