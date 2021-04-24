Кверквелия стал рекордсменом РПЛ по автоголам

В 27-м туре РПЛ петербургский «Зенит» дома уверенно переиграл волгоградский «Ротор» со счетом 6:0.

Футболист волжан Соломон Кверквелия отметился автоголом, для грузинского защитника это стал пятый мяч в ворота своей команды в рамках чемпионата России.

Таким образом, игрок вышел в лидеры по данному показателю, на втором месте находится Денис Колодин, на счету бывшего футболиста четыре автогола.

Напомним, что после этого матча сине-бело-голубые укрепили свою преимущество в чемпионате России, набрав 58 очков. На втором месте расположился московский «Локомотив» (49 баллов), но у железнодорожников одна игра в запасе. «Ротор» же находится на 15-й строчке, в активе волжан 18 очков.