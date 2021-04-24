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Германия - Бундеслига 3-я четверть Гисен 46-е 31 Людвигсбург 51
Италия - Серия А 2-й тайм, 48' Парма 1 Кротоне 3 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.75
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 48' Динамо М 0 Химки 0 П1 1.81 Х 2.75 П2 7.40
Германия - Бундеслига 3-я четверть Ольденбург 41 Ратиофарм Ульм 41
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 47' Тамбов 1 Локомотив М 1 П1 28.0 Х 12.0 П2 1.07
Испания - Сегунда перерыв Эспаньол 3 Лас-Пальмас 0
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Питтсбург Пинг 2 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.09 Х 9.80 П2 17.0
Аргентина - Примера 1-й тайм, 39' Патронато 0 Атлетико Сармь 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 39' Варзим 0 Визела 3
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 39' Вест Хэм Юнайт 0 Челси 0 П1 5.20 Х 2.95 П2 1.95
Испания - Примера 1-й тайм, 37' Валенсия 0 Алавес 0 П1 2.33 Х 2.75 П2 3.80
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 38' Байер 0 Айнтрахт Ф 0 П1 2.33 Х 3.20 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат не начался Нью-Йорк Никс 0 Торонто Рэптор 0 П1 1.90 П2 1.90
Германия - Бундеслига 21:30 Меди Байройт 0 Лёвен Брауншве 0
Испания - Сегунда 21:30 Понферрадина 0 Луго 0 П1 2.33 Х 2.90 П2 3.60
Германия - Бундеслига 21:30 Крайльсхайм Ме 0 Раста Фехта 0
Италия - Серия А 21:45 Сассуоло 0 Сампдория 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 4.00
Аргентина - Примера 21:45 Аргентинос Хун 0 Банфилд 0 П1 2.65 Х 2.85 П2 2.90
Испания - Примера 22:00 Реал Мадрид 0 Бетис 0 П1 1.55 Х 4.50 П2 6.30
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Сент-Луис Блюз 0 Колорадо Эвела 0 П1 3.20 Х 4.40 П2 1.97
Англия - Премьер-лига 22:00 Шеффилд Юнайте 0 Брайтон энд Хо 0 П1 6.20 Х 4.10 П2 1.58
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Милуоки Бакс 0 Филадельфия Си 0 П1 1.33 П2 3.50
Португалия - Сегунда 22:30 Мафра 0 Ковильян 0
24 апреля 19:23
автор: Степан Шереметьев

Семак - о матче «Зенит» - «Ротор»: Оказываемое нами давление привело к голам

В матче 27-го тура РПЛ петербургский клуб разгромил волгоградцев со счетом 6:0.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Ротором» в 27-туре чемпионата России.

«Игра получилась. Действовали активно. Не получилось быстро забить, чтобы игра раскрылась и было проще. Но то давление, которые мы оказывали, привело к голам.

Мы стараемся создавать много и забивать много. Работаем над тем, чтобы играть активно с первой до последней минуты», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

После этого матча сине-бело-голубые укрепили свою преимущество в чемпионате России, набрав 58 очков. На втором месте расположился московский «Локомотив» (49 баллов), но у железнодорожников одна игра в запасе. «Ротор» же находится на 15-й строчке, в активе волжан 18 очков.

В следующем матче «Зенит» дома примет «Локомотив» (2 мая), а волгоградский клуб на своей арене сыграет с «Ахматом» (1 мая).

источник: Sport24.ru
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