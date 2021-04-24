Семак - о матче «Зенит» - «Ротор»: Оказываемое нами давление привело к голам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Ротором» в 27-туре чемпионата России.

«Игра получилась. Действовали активно. Не получилось быстро забить, чтобы игра раскрылась и было проще. Но то давление, которые мы оказывали, привело к голам.

Мы стараемся создавать много и забивать много. Работаем над тем, чтобы играть активно с первой до последней минуты», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

После этого матча сине-бело-голубые укрепили свою преимущество в чемпионате России, набрав 58 очков. На втором месте расположился московский «Локомотив» (49 баллов), но у железнодорожников одна игра в запасе. «Ротор» же находится на 15-й строчке, в активе волжан 18 очков.

В следующем матче «Зенит» дома примет «Локомотив» (2 мая), а волгоградский клуб на своей арене сыграет с «Ахматом» (1 мая).