Дубль Мбаппе принес победу «ПСЖ» в матче с «Метцом»

В матче 34-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде переиграл «Метц» со счетом 3:1.

Дублем отметился форвард парижан Киллиан Мбаппе, француз с 25-ю мячами возглавляет список бомбардиров первенства страны. Также в составе столичной команды отличился Мауро Икарди, реализовавший пенальти.

Хозяева поля ответили голом в исполнении Фабьена Сантонза.

После этой игры парижский клуб поднялся на первое место чемпионате Франции, набрав 72 очка. На второй строчке располагается «Лилль» (70 баллов), но у «догов» одна встреча в запасе. «Метц» же находится на 10-й позиции - 43 очка.

В следующем туре «ПСЖ» примет дома «Ланс» (1 мая), а темно-бордовые сыграют в гостях с «Дижоном»(2 мая).