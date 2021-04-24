Владислав Радимов: «Зенит» уже почти чемпион, но в пандемийный период всякое может произойти

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил шансы петербургского клуба на золотые медали в чемпионате России.

«Вероятность большая, что «Зенит» уже чемпион, но три тура до конца. Точно можно будет сказать, когда математически шансов у других не будет. В пандемийный период вообще всякое может произойти. Слава богу, что питерцы преодолели все свои кризисы и сейчас выглядит реально очень прилично. Вспомните, и Дзюба болел, и травмы были. Было непросто», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Локомотивом», матч состоится 2 мая в Санкт-Петербурге.