«Локомотив» разгромил «Тамбов»

В составе «железнодорожников» дублем отметился польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
Еще по мячу на свой счет записали Федор Смолов, Мурило и Мацей Рыбус.
Хозяева ответили голами Азера Алиева и Дениса Кайкова.
На 77-й минуте Юрий Бавин (»Тамбов») не реализовал пенальти.
«Локомотив» набрал 52 очка и по итогам тура останется на второй строчке в турнирной таблице независимо от результата матча «Спартак» - ЦСКА.
В следующем туре подопечные Марко Николича отправятся в гости к лидеру чемпионата - питерскому «Зениту». Встреча состоится 2 мая.
«Тамбов», занимающий последнее место с 13-ю очками, в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».
Чемпионат России (РПЛ)
27-й тур
«Тамбов» - «Локомотив» (Москва) – 2:5 (1:1)
Голы: Алиев А., 45; Кайков, 78 – Крыховяк, 40, 60; Смолов, 47; Мурило, 74; Рыбус, 80
«Тамбов»: В. Сычев, Ал. Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили (Мартынов, 72), Бавин, Алиев А. (Минаев, 70), Кабахидзе (Дроздов, 72), Карп (Терехов, 69), Карапузов, Архипов.
«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Мурило, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов (Мухин, 62), Магкеев (Баринов, 46), Куликов (Игнатьев, 70), Крыховяк, Смолов, Камано (Лисакович, 46).
Предупреждения: Бавин, 49; Архипов, 75 – Магкеев, 26
Незабитый пенальти: Бавин, 77 (вратарь)