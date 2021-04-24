Игорь Черевченко: Мы выдержали натиск атаки «Динамо» и наказали соперника за ошибку

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко дал комментарий после победы своей команды над «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России.

«Очень сложный матч для нашей команды. Игра «Динамо» мне очень нравится, я об это говорил перед игрой. Мы выдержали натиск их молодой и перспективной атаки, выстояли, а потом воспользовались ошибкой соперника.

У меня спрашивают, в чем мотивация команды? Сегодняшний матч - лучший ответ», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

После этой игры бело-голубые находятся на шестой строчке в чемпионате России, набрав 46 очков. «Химки» же расположились на восьмом месте - 41 балл.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Рубином» (1 мая), а подмосковный клуб примет дома «Урал» (2 мая).