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Аргентина - Примера 1-й тайм, 43' Уракан 0 Бока Хуниорс 0 П1 4.80 Х 2.45 П2 2.24
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НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.12 П2 6.70
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Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Сочи 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 14:00 Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
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Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
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24 апреля 23:19
автор: Александр Шульгин

«Антальяспор» проиграл «Галатасараю», Кудряшова удалили с поля

В матче 37-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» на своем поле уступил «Галатасараю» со счетом 0:1.

Единственный мяч на 77-й минуте забил Мустафа Мухаммед.

В составе гостей за две желтых карточки был удале экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски.

Последние минуты матча команды провели в равных составах: на седьмой добавленной минуте, также получив второе предупреждение в матче, поле покинул защитник сборной России Федор Кудряшов.

«Галатасарай» набрал 69 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У идущего третьим «Фенербахче» столько же очков, но на одну игру меньше.

«Антальяспор» расположился на 13-м месте с 42-я баллами.

источник: «Советский спорт»
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