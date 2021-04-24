«Антальяспор» проиграл «Галатасараю», Кудряшова удалили с поля

Единственный мяч на 77-й минуте забил Мустафа Мухаммед.
В составе гостей за две желтых карточки был удале экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски.
Последние минуты матча команды провели в равных составах: на седьмой добавленной минуте, также получив второе предупреждение в матче, поле покинул защитник сборной России Федор Кудряшов.
«Галатасарай» набрал 69 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У идущего третьим «Фенербахче» столько же очков, но на одну игру меньше.
«Антальяспор» расположился на 13-м месте с 42-я баллами.