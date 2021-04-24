Томас Тухель: У нас есть всего два дня на восстановление перед игрой с «Реалом»

«Это был матч за шесть очков. Победа была заслуженной и крайне важной.

Вернер заслужил свой гол. Он мог оформить дубль, но немного потерял уверенность и подустал. В любом случае, это было хорошее выступление в его исполнении.

Теперь у нас есть всего два дня на восстановление перед игрой с «Реалом». Нам следует быть предельно внимательными в подготовке, ведь нам предстоит сыграть с одним из самых успешных клубов Лиги чемпионов за последние 10 лет», — приводит слова специалиста BBC.

Напомним, в матче 33-го тура АПЛ «Челси» в лонодонском дерби победил «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий «аристократов» Тимо Вернер.