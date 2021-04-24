«Реал» дома не смог обыграть «Бетис»

В матче 32-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» - 0:0.

Отметим, что подопечные Зинедина Зидана не проигрывают на протяжении 17 встреч (12 побед и пять ничьих) во всех турнирах.

После этой игры «королевский клуб расположился на второй строчке чемпионата Испании, набрав 71 очко. Севильский клуб находится на шестой позиции - 49 баллов.

В следующем туре «Реал» дома примет «Осасуну» (1 мая), а «Бетис» сыграет на выезде с «Вальядолидом» (2 мая).