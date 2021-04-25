Александр Бубнов: Хоронить «Ротор» пока не будем

«У «Зенита» впереди важнейший матч с «Локомотивом». Думаю, питерцы будут играть на победу. Они провели ротацию, встреча для них домашняя, плюс сегодня «Локомотив» неожиданно пропустил два мяча от «Тамбова», хоть и выиграл. «Зенит»» подходит к решающему противостоянию сезона в хорошем эмоциональном и функциональном состоянии. Ну, и отрыв в 6 очков, наверняка, греет душу.

Хоронить «Ротор» пока не будем, посмотрим, как сыграет «Уфа». Но у подопечных Батуренко очень тяжелый календарь, а проблесков в игре не видно: как в атаке, так и в обороне», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге крупно обыграл волгоградский «Ротор» со счетом 6:0.

В следующие выходные питерцы встретятся на своем стадионе с московским «Локомотивом», занимающим второе место.

Команды разделяют шесть очков.