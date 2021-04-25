Федор Смолов: При всем уважении к «Тамбову», самым главным соперником были мы себе сами

Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура РПЛ с «Тамбовом» (5:2).

«Игру точно нельзя назвать легкой. При всем уважении к «Тамбову», самым главным соперником были мы себе сами. Мы вышли на матч, не могу сказать, что недонастроенные, но сначала у соперников было преимущество, и в единоборствах они был лучше. Закономерно в конце первого тайма «Тамбов» сравнял счет. Хорошо, что удалось одержать победу, продолжаем борьбу за второе место», - приводит слова футболиста «Матч Премьер».

Напомним, что Смолов в матче с «Тамбовом» отличился забитым голом, теперь на счету россиянина семь мячей в чемпионате России.

После этой игры «Локомотив» располагается на второй строчке, набрав 52 очка. У лидирующего в РПЛ «Зенита» в активе 58 баллов. «Тамбов» же замыкает таблицу - 13 очков.