Руслан Нигматуллин: «Спартак» не в ту степь ударился

«Спартак» — ЦСКА — это всегда украшение, всегда очень интересно, всегда очень напряженно, вне зависимости от того, где находятся команды и за какие места борются.

Команды находятся примерно в одном моральном и физическом состоянии после последних неудач. Как мне кажется, »Спартак» не в ту степь ударился. Я имею в виду конфликты и разбирательства с судьями. Это околофутбольная возня, которая навредила команде.

ЦСКА при Ивице Оличе неплохо начал, но затем два серьезных испытания подопечные хорвата провалили. И это было вполне ожидаемо — все-таки для клуба было большим риском назначать его. И он брал команду в не очень хорошем состоянии, за такой короткий период сделать что-то серьезное было сложно. Так что считаю, что в этом дерби чуть больше шансов на победу имеют хозяева поля», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ru».

Напомним, московское дерби «Спартак» - ЦСКА в рамках 27-го тура РПЛ состоится заватра, 25 апреля на домашней арене красно-белых в Тушино.

Начало встречи в 16:30 по московскому времени.