Первушин - о матче «Тамбов» - «Локомотив»: У соперника после кубковой игры присутствовал недонастрой

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин дал комментарий после поражения своей команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:5).

«Такой футбол нравится зрителем, обилие голевых моментов. Очень достойно выглядели на фоне «Локомотива». Эту игру однозначно надо записать в плюс. Я думаю, что у соперника после кубковой игры присутствовал недонастрой», - приводит слова специалиста «Матч-ТВ».

После этой игры «Локомотив» располагается на второй строчке, набрав 52 очка. У лидирующего в РПЛ «Зенита» в активе 58 баллов. «Тамбов» же замыкает таблицу - 13 очков.