«Спартак» отреагировал на гол Глушенкова в ворота «Динамо» (видео)

Пресс-служба московского «Спартака» похвалила хавбека «Химок» Максима Глушенкова за гол в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! И какой! Победный в добавленное время против «Динамо»! Так держать, Макс!» - говорится в сообщении.

Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! ⚽



И какой! Победный в добавленное время против «Динамо» 🔥



Так держать, Макс! 💪 pic.twitter.com/489CHc2iph — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 24, 2021

Напомним, что в феврале 2021 года российский полузащитник перешел из «Спартака» в подмосковный клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.