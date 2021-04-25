Зидан - о матче «Реал» - «Бетис»: Команда оступилась, но мы продолжим идти до конца

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью своей команды в матче 32-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:0).

«Мы оступились в этой игре, но такие неудачи происходят не первый раз в сезоне. Поэтому нам нужно продолжать верить в успех и бороться до конца», - приводит слова специалиста Marca.

Отметим, что «галактикос» не проигрывают на протяжении 17 встреч (12 побед и пять ничьих) во всех турнирах.

После этой игры «королевский клуб расположился на второй строчке испанской Примеры, набрав 71 очко. Севильский клуб находится на шестой позиции - 49 баллов.

В следующем туре «Реал» дома примет «Осасуну» (1 мая), а «Бетис» сыграет на выезде с «Вальядолидом» (2 мая).