Роджерс может возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может занять аналогичную должность в «Тоттенхэме».

Как сообщает The Sun, лондонский клуб считает 48-летнего специалиста отличным вариантом на замену ушедшему Жозе Моуринью. Отметим, что на данный момент «шпор» возглавляет бывший ассистент португальца Райан Мэйсон.

Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. Под его руководством команда приняла участие в 104 матчах, одержала 57 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне «лисы» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 59 очков после 32 туров. «Тоттенхэм» идет на седьмой строчке с 53 очками в 33 матчах.