Осинькин – после матча «Шинник» – «Крылья Советов»: Нам нужно минимум три победы

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями от прошедшего матча в Ярославле.
— Есть какие-то элементы случайности в пропущенных голах. У нас была большая серия, в ней присутствовали и сложные матчи, где мы могли не выиграть. Когда-то должна была эта серия закончиться, мы против, чтобы она заканчивалась сейчас, но так получилось. Сейчас нам надо делать одно — готовиться к следующему матчу. Терять очки нельзя, в последующих пяти матчах нам нужно минимум три победы, — приводит слова Осинькина официальный сайт команды.
«Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице ФНЛ с 86 очками. 28 апреля самарская команда примет московское «Торпедо».
источник: ФК «Крылья Советов»