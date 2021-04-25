Алан Дзагоев: Игроки ЦСКА приложат максимум усилий для победы в дерби со «Спартаком»

Центральный полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги против «Спартака».

Напомним, что игра состоится сегодня, 25 апреля, в 16:30 мск. Встреча первого тура завершилась победой армейцев со счетом 3:1.

– Важная игра для нас как в плане турнирной таблицы, так и в плане соперничества со «Спартаком». Это дерби, тут лишних слов не надо, все все понимают. Нам нужно обязательно побеждать, подниматься в таблице и реабилитироваться перед болельщиками. Как они часто говорят: «обыграйте «Спартак», и мы все простим!» Приложим максимум усилий для победы, по-другому и быть не может, – приводит слова Дзагоева клубная пресс-служба красно-синих.

На данный момент подопечные Ивицы Олича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» располагается на третьей строчке с 47 очками.