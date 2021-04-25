Карвахаль – о ничьей «Реала» с «Бетисом»: Мы не смогли реализовать свои моменты

29-летний защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль подвел итог прошедшей встречи.

—Во втором тайме мы могли изменить ход встречи. Эта ничья отдаляет нас от лидерства. Мы не смогли реализовать свои моменты. Календарь очень суров, и большое количество потерь сказывается на игре. Тренер не может на всех рассчитывать, — цитирует футболиста Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 71 очко. У лидера первенства мадридского «Атлетико» 73 очка и игра в запасе.