Карвахаль – о ничьей «Реала» с «Бетисом»: Мы не смогли реализовать свои моменты

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 13:00 Виктория Либер 0 Олимпия Милан 0
Португалия - Сегунда 13:15 Академику 0 Порту Б 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.84
Италия - Серия А 13:30 Беневенто 0 Удинезе 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.27
Франция - Лига 1 14:00 Ницца 0 Монпелье 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.55
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Сочи 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.55
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Бёрнли 0 П1 2.23 Х 3.10 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 14:00 Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Ганновер-96 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.55
Испания - Сегунда 15:00 Овьедо 0 Жирона 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.00
Испания - Примера 15:00 Уэска 0 Хетафе 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.80
Англия - Чемпионшип 15:00 Бристоль Сити 0 Лутон Таун 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Волендам 0 Телстар 0 П1 1.48 Х 4.50 П2 5.70
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Миттельдойчер 0
Германия - Бундеслига 16:00 Баскетс Бонн 0 Хемниц 99 0
Италия - Серия А 16:00 Интер М 0 Верона 0 П1 1.32 Х 5.30 П2 11.0
Англия - Премьер-лига 16:00 Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.10 Х 4.20 П2 1.80
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гёттинген 0
Франция - Лига 1 16:00 Ланс 0 Ним 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 5.10
Италия - Серия А 16:00 Фиорентина 0 Ювентус 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.65
Франция - Лига 1 16:00 Ренн 0 Дижон 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 9.80
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Бордо 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Нант 0 П1 2.25 Х 3.50 П2 3.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.45 Х 3.20 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 16:30 Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.80
Германия - Бундеслига 16:30 РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Португалия - Сегунда 17:00 Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Португалия - Примейра 17:00 Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Испания - Сегунда 17:00 Мирандес 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.30
25 апреля 10:42
автор: Артем Спиридонов

Карвахаль – о ничьей «Реала» с «Бетисом»: Мы не смогли реализовать свои моменты

В матче 32-го тура Ла Лиги «сливочные» сыграли в безголевую ничью с «Бетисом».

29-летний защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль подвел итог прошедшей встречи.

—Во втором тайме мы могли изменить ход встречи. Эта ничья отдаляет нас от лидерства. Мы не смогли реализовать свои моменты. Календарь очень суров, и большое количество потерь сказывается на игре. Тренер не может на всех рассчитывать, — цитирует футболиста Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 71 очко. У лидера первенства мадридского «Атлетико» 73 очка и игра в запасе.

источник: Marca
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