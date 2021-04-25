«Наполи» заинтересован в подписании защитника «Интера» Димарко

Левый защитник «Вероны» Федерико Димарко, арендованный у «Интера» до конца текущего сезона, может стать игроком «Наполи» в летнее трансферное окно.

Согласно информации Calcio Mercato, неаполитанский клуб рассматривает 23-летнего итальянца в качестве усиления левого фланга обороны. Отмечается, что руководство «нерадзурри» готово к продаже своего футболиста и намерено получить 20 процентов со всех будущих трансферов игрока.

Димарко присоединился к «Вероне» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне он забил четыре гола и отдал пять ассистов в 31 матче. Этим летом веронский клуб имеет право выкупа контракта защитника за шесть миллионов евро.