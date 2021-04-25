Степашин раскритиковал работу арбитра Кукуляка в матче между «Динамо» и «Химками»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин оценил работу главного арбитра Евгений Кукуляка в матче между московским клубом и «Химками» (0:1) в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги.

Напомним, что в концовке вчерашней встречи форвард бело-голубых Николай Комличенко упал в штрафной площади подмосковной команды после единоборства с защитником Александром Филиным, однако Кукуляк не поставил 11-метровый удар.

– Когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, находившийся в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Комличенко в штрафной площади, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос – ошибка ли это с его стороны или что-то другое. Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности, – цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Химки» с 41 очком располагаются на восьмой строчке.