Александер Чеферин: Я был впечатлен реакцией болельщиков и всего футбольного сообщества на Суперлигу

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил вклад футбольных болельщиков в приостановке европейской Суперлиги.

Ранее 12 клубов объявили о создании нового турнира. Однако новые соревнования были подвергнуты резкой критике со стороны УЕФА, ФИФА и всей футбольной общественности. На данный момент практически все команды отказались от участия в новом европейском проекте.

– Честно говоря, я был абсолютно впечатлен реакцией болельщиков и всего футбольного сообщества на Суперлигу. УЕФА сделал свое дело, клубы, которые были с нами, сделали свое дело. И, конечно же, огромную роль в этом сыграло правительство Великобритании. Но, безусловно, большая часть работы была сделана фанатами, – цитирует Чеферина The Daily Mail.