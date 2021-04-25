Константин Генич: Пока Олич, будем откровенны, вообще не тренер

Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о наставнике ЦСКА Ивице Оличе.

— Пока Олич, будем откровенны, вообще не тренер. Он им становится здесь — эмпирическим путем, методом проб и ошибок. Поэтому его проверка как тренера будет не сейчас, а в перспективе. Когда он подберет команду под себя, когда появится время полноценно потренироваться. Сейчас этот ход кажется авантюрным, но кто платит, тот и заказывает музыку, — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Напомним, что в составе красно-синих Олич трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок Уефа. До назначения в столичный клуб он был ассистентом главного тренера в сборной Хорватии.